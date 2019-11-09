تدلى الجفون.. مشكلة يمكن علاجها بالحقن أو الجراحة

كتبت فاطمة خليل

تدلى الجفون من المشاكل الشائعة التى تصيب كبار السن بصفة خاصة، فمع تقدمك في العمر، تفقد بشرتك تدريجيا مرونتها وتبدأ في التجاعيد في كل مكان، لكن التأثير يكون أكثر وضوحا على وجهك - خاصة حول العينين، وفقا لموقع كلايفند كلينيك.

قال جوليان بيري، طبيب العيون: يركز علاج الجفون المتدلية على التغيير التشريحي فى الجفون الذي يسبب المشكلة، كما أن تدلى الجفون قد يؤثر على الشكل وأيضًا قد يسبب مشاكل في الرؤية في بعض الحالات.



اسباب تدلى الجفون

هناك العديد من العوامل التي تسهم في تدلى الجفون مع تقدم العمر:

-الجلد الزائد يسبب التجاعيد والحقائب تحت العينين.

-قد تتسبب ترسبات الأنسجة الدهنية في ظهور الغطاء العلوي أو السفلي.

-يحدث تدلي الجفون، وهو ضعف في عضلات العين. علاج تدلى الجفون يقسم الأطباء خيارات تصحيح تدلى الجفون إلى علاجات غير جراحية وجراحية.

خيارات غير جراحية لتقوية العضلات عند الجفون،

يمكن أن يساعد حقن المنتجات التى تحتوي على سموم البوتولينوم مثل البوتوكس وحشوات حمض الهيالورونيك في منع ترهل الجلد وعلاج التجاعيد.

من المهم ملاحظة أن هذه المنتجات تعمل بطرق مختلفة تمامًا لتصحيح مشاكل الجفن المرتبطة بالشيخوخة ، حيث يعمل البوتوكس على إضعاف العضلات في منطقة حول العين ، مما يمنحك مظهرًا أكثر شبابًا عندما تبتسم.

علاج تدلي الجفون الجراحة لعلاج تدلى الجفون الخيارات الجراحية مصممة لمعالجة المشكلات الهيكلية حول الجفون، حيث يمكن لجراحة الجفن - تجميل الجفن وغيرها من الإجراءات - أن تزيل الجلد الزائد والدهون ، وتغيير موضع الدهون وتشديد الجلد.

إذا كان المريض يعاني من الجلد الزائد ، فيمكن للجراح إزالة كمية صغيرة في الأغطية السفلية.

وسيحتاج المرضى الذين يرغبون في الحصول على تأثير أكثر قوة وتجديدًا من الجراحة إلى إعادة هيكلة أعمق تعالج مشكلة الدهون الزائدة.

بالنسبة إلى التجاويف الموجودة أسفل العين، يقوم جراحو العيون باستخدام تغيير موضع الدهون بدلاً من إزالتها تمامًا.