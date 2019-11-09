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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة محظورة 15 يوما

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:14 م
تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة محظورة 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى

جماعة

أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

المتهمون المحبوسون كلا من إسلام عبد الباسط، وعادل عبد الحكيم، وفوزي إبراهيم وجهت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


تجديد حبس متهمين

الانضمام لجماعة

نشر أخبار كاذبة

امن الدولة

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