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تجديد حبس متهم بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:33 م
تجديد حبس متهم بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا شائعات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس ياسر البصيلي، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها

نشر أخبار كاذبة

عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


انضمام لجماعة إرهابية

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النيابة العامة

مواجهة الشائعات

شائعات

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