تجديد حبس متهم بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة، حبس ياسر البصيلي، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.