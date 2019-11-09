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تجديد حبس متهمين بسرقة التكاتك بمدينة بدر 15 يوما

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:37 م
تجديد حبس متهمين بسرقة التكاتك بمدينة بدر 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى-كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس عاطلين لسرقتهما التكاتك بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وليد.ع"، و"رامى.م"، عاطلين، وأقر المتهمين أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك بدائرة القسم، وأقروا بسرقتهم لـ 5 تكاتك وبيع التوك توك الواحد بـ22 ألف جنيه.

كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، يفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك، وبيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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محكمة الجنح

نيابة الشروق وبدر

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