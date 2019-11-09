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تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بالخانكة 15يوما علي ذمة التحقيقات

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:09 م
تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بالخانكة 15يوما علي ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
كتب ـ فريق المحافظات

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة حبس ربة منزل وعاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ.
 
 
تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود  معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل من :- "علاء  ع  ع" وشهرته "علاء فليكس" 37 سنة، عاطل ومقيم  دائرة قسم الخصوص السابق اتهامه في عدد 5 قضايا "سرقة مسكن، سرقة متنوعة ومخدرات"، و"نجلاء   ا  ع"  37 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة مركز الخانكة وآخر دائرة مركز القناطر.. السابق اتهامها في عدد 3 قضايا "ممارسة رذيلة، تبديد وسرقة" مطلوب التنفيذ عليها في  قضية تبديد بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها، بتطوير مناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما وقائع أخرى، وأضاف المتهمان قيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات خاصتهم المشار إليها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 

 


القليوبية

تشكيل عصابي

امن القليوبية

الخانكة

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