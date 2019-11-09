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تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شقيقه بمساعدة والده فى أبو النمرس

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:11 ص
تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شقيقه بمساعدة والده فى أبو النمرس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس فلاح وابنه لاتهامهما بقتل ابن المتهم الأول (شقيق المتهم الثانى)، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد وصلة ضرب، لتأديبه نظرًا لسوء سلوكه واعتياده تعاطيه الـمواد المخدرة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة إخطار من مستشفى أوسيم المركزى بوصول شاب يبلغ من العمر 22 سنة جثة هامدة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآثار خنق بالرقبة.
 
وبالبحث والتحرى تبين أن والد الشاب وشقيقه - عاطل - وراء قتله، بسبب سوء سلوكه واعتياده تعاطى المواد المخدرة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهما.
 
 
 
 
 
 

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