تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة بالتجمع 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغًا لقسم شرطة التجمع، من "جمعه. م"، يفيد باتهام خادمته "نجوى. س" بسرقة مبلغ مالى 69 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومه، وأكد أنه مؤمن كل مخارج ومداخل شقته بالحديد، ولا توجد أى علامات لدخول غريب الشقة.

وأوضح بأن المتهمة سرقة المبلغ وتوجهت به لمنزل أسرتها بمنطقة المطرية، وبسؤالهم لها أنكرت سرقتها للمبلغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت التهم المنسوبة إليها، وأقرت بأنها تعمل لديهم منذ 3 سنوات ولم يبدر منها أى أفعال تسئ لها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.