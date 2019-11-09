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تأجيل محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم التبين لجلسة 11 نوفمبر

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:53 م
تأجيل محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم التبين لجلسة 11 نوفمبر المتهمون فى قضية اقتحام قسم التبين - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 11 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

استمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة النيابة العامة، والتى أكدت أن المتهمين نفذوا تكليفات مكتب الإرشاد، وهاجموا قسم التبين، وتعدوا على قواته، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 


اقتحام قسم التبين

احداث التبين

المستشار سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

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