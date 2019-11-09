بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

كتب مدحت وهبة

نفى الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ما تردد مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن تقسيط البنك للسياره نانو ايجيبت .

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت منشورات توضح أن هذه السيارة هي أرخص سيارة في مصر ومصممة لمحدودي الدخل والشباب المصري، وأنها ستغزو السوق المصري، ومتوقع زيادة عالية في شرائها لأن سعرها كسعر التوك توك، وأن البنك يقدم نظام تقسيط لها بمقدم 5000 جنيه و355 جنيهًا قسط شهرى .



وصرح فاروق، بحسب بيان صادر عن وزارة التضامن، أنه لا توجد أية تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق، موضحا أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي لأن الحصول على سيارة بتقسيط شهري 350 جنيها، يعني أن مدة التقسيط ستزيد على 10 سنوات لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات “نانو” .