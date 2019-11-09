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بسبب الإعصار بلبل.. عمليات إجلاء واسعة للسكان فى بنجلاديش

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:29 م
بسبب الإعصار بلبل.. عمليات إجلاء واسعة للسكان فى بنجلاديش إعصار بلبل
كتب محمد تهامى زكى

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أجلت سلطات بنجلاديش، مئات الآلاف من المواطنين عن الجزر والقرى الساحلية، فى انتظار إعصار "بلبل" الذى من المتوقع أن يجتاح البلاد فى وقت لاحق من اليوم السبت.

وذكر مسؤولون محليون، أن نحو مائة ألف شخص، تركوا مناطقهم هربا من الإعصار الذى تبلغ سرعة رياحه 120 كم فى الساعة.

من جانبه، أكد وزير إدارة الكوارث والإغاثة محمد شاه كمال، وجود خطط لإجلاء 1.5 مليون شخص قبل أن يضرب الإعصار سواحل البلاد فى الساعة الثامنة من مساء اليوم تقريبا.

وكانت السلطات أعلنت عطلة للموظفين، مع استنفار نحو 55 ألف متطوع يحذرون السكان المحليين من الخطر القادم فى منطقة سونداربانس.

 

 


بنجلاديش

الاعصار بلبل

اعصار بلبل

ادارة الكوارث

جزر بنجلاديش

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