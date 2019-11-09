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باحث من الوادى الجديد يحصل على جائزة أفضل رسالة ماجستير على مستوى الوطن العربى

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:28 م
باحث من الوادى الجديد يحصل على جائزة أفضل رسالة ماجستير على مستوى الوطن العربى الباحث أحمد محمد على
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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حصل الباحث أحمد محمد على ابن قرية الهنداو بمركز الداخلة والمدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات، كلية الآداب جامعة المنيا على جائزة أفضل رسالة ماجستير على مستوى الوطن العربى لعام 2019 بالمؤتمر السنوى للاتحاد العربى للمكتبات المقام بدولة تونس.

كانت الرسالة الحاصلة على الجائزة بعنوان "الدوريات العلمية للجامعات العربية بقواعد بيانات الاستشهادات المرجعية العالمية". 

من جانبه، أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن بالغ تقديره وسعادته بهذا النجاح المشرف لابن المحافظة، مؤكدا على حرص المحافظة على تشجيع ودعم أبنائها من المتميزين والمتفوقين بكافة المجالات.


الوادى الجديد

دولة تونس

المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمكتبات

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