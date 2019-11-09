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اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:51 م
اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: توقعات باستمرار الهبوط مع تراجعات جديدة فى الأسعار.. بلومبرج: يعكس الانخفاض الحاد فى أسعار المواد الغذائية.. وأحد أكبر إنجازات البنك المركزى منذ بدء البرنامج الاقتصادى.. وخبراء: الحكومة سيطرت على الأسواق و «المركزى » سيقدم على خفض جديد للفائدة

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اليوم السابع بلس

تراجع معدل التضخم

المولد النبوى

السيسى

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