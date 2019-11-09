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اليوم.. افتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى بمشاركة 170 شركة

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:00 ص
اليوم.. افتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى بمشاركة 170 شركة المتحف الزراعى
كتب عز النوبى

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يفتتح  الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذى تنظمه وزارة الزراعة فى حديقة المتحف الزراعى المصرى لمدة 45 يوما بمشاركة أكثر من 170 شركة من كبريات الشركات المتخصصة فى مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات اللاند سكيب، ومن المقرر أن يشارك فى الافتتاح شخصيات عامة وسفراء ومسئولون.

وأكد الدكتور السعدى بدوى مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، أن المعرض الذي تشهده مصر لأول مرة يمثل حدثا هاما في مجال عرض وترويج النباتات بمختلف أشكالها وأنواعها، وهو نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق، كما سيمنح المعرض فرصة للزوار للتعرف على أحدث الطرق والمستلزمات المستخدمة في تجميل اللاند سكيب، وكذلك نباتات الزينة الداخلية والخارجية - ونباتات الصبارات والعصارية - ومستلزمات الحدائق وما تقدمه معاهد وزارة الزراعة من خدمات في هذا القطاع.

وأوضح السعدي، أنه سيقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والندوات التي ستقام طوال فترة إقامته، وسيشارك في الندوات والحلقات النقاشية مسئولون ومشاركون لبحث المشاكل التي تواجه التوسع في تصدير نباتات وزهور الزينة والتي لا تتناسب والمناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.

 

 

 


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