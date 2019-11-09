النيابة باقتحام قسم التبين: المتهمون فئتين ضل سعيهما فى الحياة الدنيا

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 11 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وقبل قرار تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة فى بداية الجلسة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فيها: المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، أحدهما اتخذ من الدين ستارا لارتكاب الأعمال التخريبية وهم جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرون اتخذوا من الجريمة منهجا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة.

وتابع ممثل النيابة : جماعة الإخوان صعدوا على قمة الحكم، جفت خلال فترة حكمهم الحرية، والقتل باسم الدين، فأبدلهم الله من بعد عزهم ذلة.

واستكمل ممثل النيابة: صدرت تعليمات مكتب الإرشاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، باقتحام أقسام الشرطة وتخربيهم وسرقة الأسلحة، لإضعاف هبية الدولة والنيل منها وإشاعة الفوضى متخذين من المساجد منبرا للتحريض ضد الدولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.