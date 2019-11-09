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المولد النبوي .. منظمة خريجى الأزهر بباكستان تحتفل بذكرى مولد سيد الخلق

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:44 ص
المولد النبوي .. منظمة خريجى الأزهر بباكستان تحتفل بذكرى مولد سيد الخلق منظمة خريجى الازهر بباكستان تحتفل بذكرى مولد سيد الخلق
كتب لؤى على

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عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بباكستان برئاسة الشيخ عزير محمود الأزهرى محاضرة دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لإحياء الذكرى العطره لسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بجامع النقشبندى بمدينة قصور بباكستان، حيث شارك فى المحاضرة أكثر من 1000 شخصاً من أهالى مدينة قصور.

وأكد الشيخ عزيز الأزهرى أن احتفال الأمة الإسلامية بمولد النبى محمد فى هذا الوقت من كل عام هو للتذكير دائماً بعظمة هذا النبى ورسالته الحنيفة الداعية للسلام والرخاء وإتمام مكارم الأخلاق للبشرية جميعاً، مشيراً إلى أن اتباع سنه رسول الله ومنهج القرآن القويم الذى حمله سيد الخلق على عاتقه و تبليغه للناس هو آولى بتحقيقه على أرض الواقع وهذا ما يسعد سيد الخلق من أمة الإسلام واتباع المسلمين لسنته ، والأتيان بالأعمال الصالحة الخيرة التى ترضى الله ونبيه عنا وتشفعه فينا يوم الدين .

كما أشار رئيس فرع المنظمة بباكستان إلى ضرورة غرس القيم الدينية فى نفوس الأطفال والنشء الصغير وتربيته على سيرة النبى صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة عظيمة أخلاقياً واجتماعياً وسياسياً أيضا ، فهو النبى الأمى الذى نشر الوحدانية ونور الهدى الذى محى ظلام الجاهلية وجاء لنشر الخيرية البشرية داعياً للحق والعدل والسلام وإتمام مكارم الأخلاق ، موضحًا أنه حان الوقت للتمسك بسنته ورسالته الشريفة فى ظل انتشار الإرهاب والدمار وأفكار التطرف على يدى أناس ما فقهوا من الدين الإسلامى أنه دين يسر ولا دين عسر ودين رحمة وعدل وخير لا دين دماء وحروب واشلاء .

 


المولد النبوي

مولد النبي صلى الله عليه وسلم

المولد النبوي الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

المولد النبوى الشريف

مولد النبى صلى الله عليه وسلم

مولد النبى

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