المولد النبوي .. الاحتفال به شاهد على الحب والتعظيم

كتب لؤى على

المولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، هذا ما قالته دار الافتاء حول الاحتفال بـ مولد النبي صلى الله عليه وسلم .



المولد النبوي الشريف والمراد من الاحتفال بذكرى والمراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي : أن يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد فى مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا.

وعن بُرَيدة الأسلمى رضى الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فى بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّى كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِى، وإلَّا فلا" رواه الترمذى، فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أولى.