المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع الهرم منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الغلق الجزئى لشارع الهرم بالإتجاهين، لمنع ظهور أى كثافات مرورية بمحيط أعمال نقل المرافق المتواجدة بمشروع مترو الأنفاق بالخط الرابع.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الغلق يكون ليلا فقط ويستمر حتى غد الأحد ويبدأ يوميا من الساعة 12 حتى الساعة 5 صباحا اليوم التالى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية للخطوط، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين، مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتقوم الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة ، وتهيب إدارة المرور، المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .