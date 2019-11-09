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المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:11 ص
المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة شبورة مائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم السبت وسط انتشار الخدمات.

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.


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