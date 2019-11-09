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المرصد السورى: الفصائل الموالية لتركيا تشن هجوما على قرية تل شعير شمال سوريا

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:37 م
المرصد السورى: الفصائل الموالية لتركيا تشن هجوما على قرية تل شعير شمال سوريا سوريا - أرشيفية
(أ ش أ)

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، شنت بإسناد مدفعى مكثف وعنيف من قبل القوات التركية، هجوما عنيفا على قرية "تل شعير" التابعة لحلب والواقعة بين تل تمر وأبو رأسين، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد، إلى أن المدفعية التركية استهدفت مواقع لقوات النظام فى المنطقة؛ ما أسفر عن سقوط جرحى.

وكانت مصادر ميدانية سورية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى من جهة والجيش التركى من جهة أخرى فى قرية "أم شعيفة" بمدينة رأس العين الحدودية الواقعة فى شمال شرق البلاد.

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعلن فى التاسع من الشهر الماضى عن عملية عسكرية ضد الأكراد فى شمال شرقى سوريا.

 

 


سوريا

المرصد السورى

الاكراد

تركيا

العدوان التركى

تل شعير

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