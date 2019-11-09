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الفساد فى تركيا.. شركة متهمة بالتربح تفوز بمناقصة ببلدية إسطنبول

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 ص
الفساد فى تركيا.. شركة متهمة بالتربح تفوز بمناقصة ببلدية إسطنبول اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أصبح الفساد منتشرًا بشكل كبير فى تركيا، لدرجة وصلت إلى فوز شركة متهمة بالتربح بمناقصة فى بلدية إسطنبول.

فى هذا السياق، ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن شركة متهمة بالتربح من المال العام حصلت على مناقصة استئجار سيارات إدارة الصرف الصحفى فى إسطنبول، حيث فازت بمناقصة تأجير السيارات شركة بلاتفور التى عرضت بلدية إسطنبول سياراتها المخصصة لمنطقة ينى كابى لإعادة الاستئجار نظرًا لزيادتها عن الحاجة.

وأشارت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إلى أن شركة بلاتفور هى شركة سياحة مملوكة لآدم ألتونسوى وهو صهر نورى ألبيراك الذى يشغل منصب نائب رئيس مجموعة ألبيراك هولدنج وهى الشركة المالكة لصحيفة ينى شفق، فيما كان الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قد شهد فى عام 2002 على حفل زفاف آدم ألتونسوى وهو مالك شركة النقل المشار إليها.


فساد

اردوغان

تركيا

اسطنبول

اخبار

اليوم السابع بلس

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