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الطب البيطرى تواصل حملات تحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية بأسوان

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:51 م
الطب البيطرى تواصل حملات تحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية بأسوان تحصين المواشى - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ حملاتها لتحصين المواشى والجمال والخراف على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية.

قال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، إنه تم المرور المفاجئ لمسئولى الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ومنها بعض القرى بمركز إدفو ومدينة السباعية لمتابعة أعمال لجان التحصين ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية داخل الأسواق والمناطق المختلفة.

وأشار فى بيان صحفى، إلى أن الهدف من ذلك هو تطبيق إجراءات التفتيش التى تستهدف تنفيذ أعمال التحصين على أكمل وجه حيث شارك فى الحملات المرورية كل من مديرى إدارة إدفو والسباعية وأيضاً أطباء الوحدات البيطرية ورؤساء أقسام ومكاتب الوقاية والإرشاد والتأمين على المذبوحات والتفتيش على اللحوم.

وتابع بأنه على التوازى يتم تنفيذ عمليات التسجيل والترقيم للحيوانات ، وكذا أعمال الرصد من خلال أطقم المديرية ، بجانب تنفيذ أعمال الوعى والإرشاد للمربيين والمزارعين بخطورة هذه الأمراض وتأثيرها السلبى على ثروتهم الحيوانية وأيضاً على صحتهم ، بالإضافة إلى أن هناك تعاون مع مسئولى مديرية الصحة والوحدات المحلية لرش البرك والمستنقعات والحظائر داخل مختلف القرى والمناطق النائية والأسواق وخاصة فى البؤر والمناطق التى تشهد تواجد للثروة الحيوانية للوصول إلى أعلى درجات الأمان والتحصين والسلامة التأمينية الكاملة.


الطب البيطرى

تحصين المواشى

الحمى القلاعية

اسوان

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