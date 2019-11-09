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خالد صلاح
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الصين وجامايكا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التغيرات المناخية

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:00 ص
الصين وجامايكا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التغيرات المناخية لى كه تشيانغ
(أ ش أ)

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اتفقت الصين وجامايكا، اليوم السبت، على أهمية تعزيز التعاون فى مواجهة التغيرات المناخية ومواصلة دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

وقال لى كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصينى "مجلس الوزراء"، فى تصريحات خلال لقائه رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنيس، فى العاصمة الصينية بكين، إن التعاون العملى بين الصين وجامايكا يتمتع بإمكانات كبيرة وآفاق واسعة، وإنه يتطلع إلى سعى الجانبين تجاه تحقيق التضافر بين الاستراتيجيتين التنمويتين لبعضهما البعض.

وأضاف تشيانغ، أن الصين ستواصل دعم الشركات الصينية بشأن التعاون فى مجالات البنية التحتية والسياحة والزراعة ومصايد الأسماك وفقا لمبادئ السوق وقواعد التجارة مع جامايكا، مشيرا إلى أن الصين تعتزم استيراد المزيد من المنتجات التى تلبى حاجات السوق من جامايكا وتعزيز التبادلات والتعاون فى مجالات من بينها السياحة والتعليم والرياضة وتدريب الأفراد.

من جانبه، قال رئيس وزراء جامايكا، إن بلاده تعتزم المشاركة بشكل فعال فى التعاون فى إطار الحزام والطريق، وتعزيز التعاون فى مجالات، مثل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة والتعليم وتدريب الأفراد والسياحة وتعزيز الاتصالات والتنسيق فيما يخص الشؤون الدولية مثل التغير المناخى ودعم العلاقات الثنائية لتحقق تقدما متواصلا.

 

 


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جامايكا

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التجارة

الاستثمار

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