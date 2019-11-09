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السيطرة على حريق بشقة سكنية بمساكن المجزر بالمنصورة

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:48 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بمساكن المجزر بالمنصورة حريق شقة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بمساكن المجزر، بعد احتراق محتويات غرفة النوم.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق داخل مساكن المجزر.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الدفاع المدنى وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق بشقة سكنية أمام المجزر الآلى أمام العلا مصر وتبين أنه ملك محمد أمام، وكشفت المعاينة باحتراف غرفة النوم بالكامل وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.


الدقهلية

أخبار الحوادث

حريق شقة سكنية

حي غرب المنصورة

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