سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 10:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة معالجة الأوضاع المالية وتأمين حاجات المواطنين

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:03 م
الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة معالجة الأوضاع المالية وتأمين حاجات المواطنين ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها معالجة الأوضاع المالية والنقدية فى لبنان، والمحافظة على استمرارية تأمين احتياجات المواطنين وإطلاعهم على كافة التطورات والمستجدات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف القطاع المصرفى والاستقرار النقدي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المالى الاقتصادى الذى عقد برئاسة "عون" مساء اليوم، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وشئون رئاسة الجمهورية، وحاكم المصرف المركزى ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.

ودعا رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير - فى تصريح لدى ختام الاجتماع - المودعين فى البنوك إلى الهدوء وعدم الهلع، وأن تقتصر عمليات السحب على احتياجاتهم الفعلية من البنوك وليس كل السيولة النقدية.

وقال إنه تقرر فى الاجتماع تكليف وزيرى المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزى وجمعية المصارف، بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، وإصدار بيانات توضيحية أولا بأول منعا لأى التباسات أو أخبار غير صحيحة.

وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا أن أموال المودعين فى البنوك محفوظة، وأن الوضع الراهن (بعض القيود على المعاملات المصرفية التى تفرضها البنوك فى الآونة الأخيرة فى ما يخص السحب والتحويلات إلى الخارج) هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة، وأنه لا يوجد ما يستدعى الهلع لدى المودعين.

وأضاف أنه تم الطلب إلى حاكم المصرف المركزى بالاستمرار فى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادى وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية إذا ما اقتضى الأمر.

ولفت إلى أنه تقرر الطلب إلى حاكم المصرف المركزى وبالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين، ولاسيما صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.

وكانت البنوك اللبنانية قد اضطرت إلى فرض مجموعة من القيود على عمليات سحب الأموال بالدولار الأمريكى والتحويلات إلى الخارج، بوضع سقوف وحدود قصوى لتلك المعاملات، بعد أن أغلقت البنوك على مدى أسبوعين جراء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى 17 أكتوبر الماضى جراء تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

 


الرئيس اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

معالجة الأوضاع المالية

تأمين حاجات المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة