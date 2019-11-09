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الحكومة التونسية تكلف 4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:01 ص
الحكومة التونسية تكلف 4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة رئيس الحكومة التونسية
ا ش ا

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 كلفت رئاسة الحكومة التونسية 4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة، عقب فوز 4 وزراء بمقاعد في مجلس نواب الشعب الجديد، ما يحول دون مواصلة مهام عملهم على رأس الوزارة، وفقا لأحكام البند 90 من الدستور.
 
وأوضحت رئاسة الحكومة - في بيان مساء اليوم الجمعة - أنه تم تكليف وزير المالية محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، وتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي بتسيير وزارة النقل بالنيابة، وتكليف وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنيابة، وتكليف وزير الهجرة رضوان عيارة بتسيير وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية بالنيابة.
 
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، فيما يحظر البند 90 من الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب.

الحكومة التونسية

مجلس نواب الشعب

الهجرة

الدستور

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