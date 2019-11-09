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الإعلام الموالى لأردوغان يتنصل من مسئولية ارتفاع حالات الانتحار الجماعى

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:22 م
الإعلام الموالى لأردوغان يتنصل من مسئولية ارتفاع حالات الانتحار الجماعى تركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تنصل اعلام النظام التركي الموالى للرئيس رجب طيب أردوغان من مسئولية ارتفاع حالات الانتحار الجماعى، وألقت صحيفة موالية للنظام باللوم على كتاب ريتشارد دوكينز، وذلك بعد حادث انتحار جماعي لـ 4 أشقاء فى اسطنبول.

 

وفي محاولة لنفي مسؤولية الحكومة التركية على ارتفاع حالات الانتحار في تركيا،ألقت صحيفة يني أكيت التركية المؤيدة للحكومة باللوم في انتحار أربعة أشقاء في منتصف العمر على كتاب للمؤلف الإنجليزي ريتشارد دوكينز الذي عثر عليه في مكان الحادث.

 

وعثرت الشرطة التركية على جثث 4 أشقاء في حي الفاتح المحافظ في اسطنبول يوم الأربعاء الماضى، وقالت إنهم استخدموا السيانيد في الانتحار. وكان الأشقاء الأربعة يعانون من مشاكل مالية، وفقا لجيرانهم في الفاتح الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام. بينما فتشت الشرطة المنزل، وصل مسؤولون من شركة الكهرباء لقطع الإمدادات إلى الشقة بسبب فاتورة 607 ليرة غير مدفوعة.

 

وقالت جريدة ييني أكيت إن الشرطة عثرت على كتاب دوكينز "وهم الله" أثناء تفتيش المنزل وقالت إن مثل هذه الكتب الملحدة قد سممت المجتمع.


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الانتحار فى تركيا

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