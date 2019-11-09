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"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:00 ص
"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد

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قال أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بـنقابة الإعلاميين، إن من ينتحل صفة إعلامى دون الحصول على عضوية النقابة جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لما نص عليه قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 فى مادته الثانية، على أنه لا تجوز مزاولة النشاط الإعلامى فى إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامى، أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأضاف عدلى، فى تصريحات له، أن المادة رقم 19 من القانون نفسه نصت على حظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة، أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك ،مشيرا الى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام نص على أن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.

وأشار أيمن عدلى، إلى أنه لا يجوز إطلاق لقب إعلامى إلا على كل من يحصل على عضوية النقابة، طبقا للشروط المقررة، أو الحصول على كارنيه مزاولة المهنة، موضحًا أن البعض ينتحل صفة إعلامى، وأن هذا يعرضه للمساءلة القانونية فى ظل تطبيق القانون واحترام الدستور.

وشدد أيمن عدلى على أن النقابة تعمل على ضبط المشهد الإعلامى من خلال الحرص على إعطاء الإعلامى كل الحقوق، وتوفر له المظلة القانونية لأداء عمله على أكمل وجه فى فترة يسعى فيها الإعلام المصرى إلى الانضباط والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك.


نقابة الاعلاميين

ايمن عدلى

الاعلاميين

منتحلى الصفة

اخبار

اليوم السابع بلس

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