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الأمن التونسى يوقف 19 مهاجرًا غير شرعى

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:21 ص
الأمن التونسى يوقف 19 مهاجرًا غير شرعى المهاجرين
وكالات

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أوقفت وحدات من الحرس التونسي 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسية إفريقية، على شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرق البلاد ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء.
 
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم إيقاف المهاجرين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، مضيفًا أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية من المهاجرين.
 
وكانت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين قد أنقذت في وقت سابق 74 مهاجرًا غير شرعي إثر تعطب قاربهم وسط البحر قبالة شواطئ مدينة صفاقس، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

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