الأمن البحرينى يلقى القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلى

المنامة /أ ش أ/

تمكنت القوات الأمنية فى مملكة البحرين من القبض على عناصر لها ارتباط بمجموعة إرهابية فى الخارج كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلى .

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله: "إنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفى عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، قُبض على عدد من العناصر التى تبين ارتباطها بعناصر إرهابية موجودة فى الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلى وتهديد السلم الأهلى خلال الفترة القادمة".