الآلاف يتجمعون لتأبين "شهداء" احتجاجات هونج كونج

هونج كونج (رويترز)

أقام المحتجون فى هونج كونج مراسم تأبين "للشهداء" اليوم السبت وطالب الكثيرون "بالثأر" لطالب توفى فى المستشفى فى الأسبوع الماضى بعد سقوطه من مكان مرتفع مما أشعل الغضب بين المطالبين بالديمقراطية والذين بدأوا احتجاجاتهم فى يونيو حزيران.

وتجمع الآلاف فى متنزه تامار المجاور لمكاتب الحكومة المركزية فى المدينة التى عادت إلى الحكم الصينى فى 1997 بعدما حصلوا على تصريح من الشرطة لتنظيم مسيرة مسائية.

وردد المحتجون ترانيم وحملوا زهورا وهتف العديد منهم "الثأر" وهى دعوة تزايد صداها خلال المسيرات ومنحت المزيد من الزخم للاحتجاجات بعد وفاة طالب فى المستشفى يوم الجمعة بعد سقوطه من مرأب سيارات متعدد الطوابق خلال الاحتجاجات.

وسقط تشو تسز-لوك (22 عاما) الطالب فى جامعة العلوم والتكنولوجيا فى هونج كونج يوم الاثنين أثناء محاولة الشرطة تفريق المحتجين.

وكثيرا ما تتحول المسيرات إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين مما أثار أسوأ أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود على الرغم من أن الهدوء ساد مراسم التأبين التى شارك فيها طلاب وأشخاص أكبر سنا والقليل من الأطفال.

ودعا المحتجون لإضراب عام يوم الاثنين وطالبوا السكان بتعطيل وسائل النقل العام على الرغم من أن هذه الدعوات لم تلق استجابة من قبل.

لكن من المرجح أن يشعل موت الطالب الغضب تجاه الشرطة التى يتهمها المحتجون باستخدام القوة المفرطة.