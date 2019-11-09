سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف خريطة توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:00 ص
اعرف خريطة توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات لحوم صكوك الأضاحى
​كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن المرحلة الأخيرة لتنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (94) طنًا بدءًا من اليوم السبت.

بمحافظات: ( أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالي ما قد  تم توزيعه (1067) طنًا.

 

السبت 9 / 11

 أسيوط

4 طن

سوهاج

4 طن

الأحد 10 / 11

قنا

 4 طن
الأقصر

4طن

الإثنين 11 / 11

أسوان

 4 طن
الفيوم

2 طن

الثلاثاء 12/ 11

 

 القاهرة

2 طن

الاسكندرية

 2 طن
مرسى مطروح

2 طن

الأربعاء 13 / 11

 

 الشرقية

4 طن

الغربية

4 طن

الخميس

14 / 11

 بور سعيد

2 طن

دمياط

2 طن

الجمعة

15 / 11

 البحيرة

4 طن

الجيزة

2 طن

السبت 16/ 11

 أسيوط

4 طن

سوهاج

5 طن

الأحد

17/ 11

 الاسماعيلية

3 طن

قنا

4 طن

الاثنين

18/ 11

 السويس

2 طن

جنوب سيناء

 2 طن
البحر الأحمر

2 طن

الثلاثاء

19/ 11

 كفر الشيخ 3 طن
الدقهلية

4 طن

الأربعاء

20 / 11

 الإسماعيلية 3 طن
الوادي الجديد

2 طن

الخميس

21/ 11

 القليوبية 3 طن
المنيا

2 طن

بني سويف

2 طن

الجمعة

22/ 11

 شمال سيناء 3 طن
المنوفية

4 طن

 


الأسر الأولى بالرعاية

لحوم الأضاحى

وزارة الأوقاف

صكوك اضاحى

لحوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ريال مدريد يبحث عن الفوز السابع فى الدوري الاسباني ضد ايبار

ريال مدريد يبحث عن الفوز السابع فى الدوري الاسباني ضد ايبار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المنتخب الاولمبي يغلق صفحة مباراة مالي ويستعد لمواجهة غانا

المنتخب الاولمبي يغلق صفحة مباراة مالي ويستعد لمواجهة غانا

أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

ما هى المراقبة الشرطية؟ وما مدتها؟.. قانون العقوبات يجيب

ما هى المراقبة الشرطية؟ وما مدتها؟.. قانون العقوبات يجيب

9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة