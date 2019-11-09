اعرف خريطة توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات

​كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن المرحلة الأخيرة لتنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (94) طنًا بدءًا من اليوم السبت.

بمحافظات: ( أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالي ما قد تم توزيعه (1067) طنًا.