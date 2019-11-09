سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار إزالة عقار الدقى المائل.. وحملة إشغالات بالعجوزة

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:33 م
استمرار إزالة عقار الدقى المائل.. وحملة إشغالات بالعجوزة أعمال إزالة عقار الدقى المائل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة العقار رقم 44أ بشارع التحرير بالدقى، المائل، لخطورته على المارة والسكان، وذلك بعد انتهاء إخلاء العقار بالكامل.
 
وتابع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أعمال ازاله العقار المائل الذى يشكل خطورة وفقا لتقرير لجنه المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير والتجميل وكذا التواصل المباشر مع المواطنين لحل آى مشكلات، كما تابع أعمال طلاء عقارات شارع التحرير لإعادة رونق وجمال الحى.
 
وفى السياق شن حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، حملة لرفع الإشغالات اليومية حيث تم رفع عدد من الكراسي والترابيزات وكراتين وإستندات وموازين و ثلاجات من المحلات والمقاهى والأكشاك و الباعة الجائلين بشوارع وادى النيل و النيل الأبيض وشهاب والسودان وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
 
حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات

أعمال إزالة عقار الدقى المائل (2)
أعمال إزالة عقار الدقى المائل 

أعمال إزالة عقار الدقى المائل (1)
أعمال إزالة عقار الدقى المائل 

 


العجوزة

اخبار الجيزة

الدقي

عقار الدقي المائل

عقار الدقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأجهزة الأمنية تستعد لهدم عقار الدقي المائل بكردون حول العقار

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:53 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الدقى دون إصابات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:23 ص

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الدقى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:54 م

ضبط 960 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شهير في الدقي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:54 م

المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة إفريقى فى الدقى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:00 ص

قصة العقار المائل بالدقى.. شيد فى الستينيات ومال بعد دخول المترو بالتسعينيات.. صدر له قرار إزالة عام 1997 والمحافظة أخرت التنفيذ بعد طعن السكان على القرار.. وقطعت عنه المرافق منذ 3 سنوات وبدأت هدمه اليوم.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة