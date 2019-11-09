استمرار إزالة عقار الدقى المائل.. وحملة إشغالات بالعجوزة

كتب سيد الخلفاوى

استمرت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة العقار رقم 44أ بشارع التحرير بالدقى، المائل، لخطورته على المارة والسكان، وذلك بعد انتهاء إخلاء العقار بالكامل.

وتابع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أعمال ازاله العقار المائل الذى يشكل خطورة وفقا لتقرير لجنه المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير والتجميل وكذا التواصل المباشر مع المواطنين لحل آى مشكلات، كما تابع أعمال طلاء عقارات شارع التحرير لإعادة رونق وجمال الحى.

وفى السياق شن حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، حملة لرفع الإشغالات اليومية حيث تم رفع عدد من الكراسي والترابيزات وكراتين وإستندات وموازين و ثلاجات من المحلات والمقاهى والأكشاك و الباعة الجائلين بشوارع وادى النيل و النيل الأبيض وشهاب والسودان وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.