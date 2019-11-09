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احتجاجات فى هونج كونج على وفاة متظاهر فى "شبه جزيرة كولون"

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:30 م
احتجاجات فى هونج كونج على وفاة متظاهر فى "شبه جزيرة كولون" احتجاجات هونج كونج
(أ ش أ)

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تظاهر مئات الأشخاص فى هونج كونج، احتجاجا على وفاة أول متظاهر خلال الاحتجاجات التى تطالب بالديمقراطية فى البلاد.

ونقلا عن مصادر ميدانية، فإن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة الاحتجاجية التى تندد بوفاة أول حالة خلال التظاهرات، التى تشهدها هونج كونج منذ 5 أشهر.

وكانت حكومة هونج كونج، أعلنت أمس الجمعة، عن وفاة طالب جامعى يبلغ  22 عاما، متأثرا بجروحه عقب العثور عليه فى الطابق الثالث من جراج متعدد الطوابق بمنطقة "شبه جزيرة كولون" الواقعة بجنوب هونج كونج.

ويتظاهر المحتجون فى الشوارع بسبب الغضب، وما يعتبرونه "تدخلا صينيا" فى حريات هونج كونج، بما فى ذلك نظامها القانونى وسياساتها، لكن الصين تنفى هذا الاتهام.

 


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