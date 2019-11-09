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إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبر ميادين محافظة سوهاج.. صور

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:42 م
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبر ميادين محافظة سوهاج.. صور إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة
سوهاج محمود مقبول - عمرو خلف

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شهد ميدان الثقافة أكبر ميادين محافظة سوهاج إنفجار أحد خطوط المياه بالميدان، الأمر الذى تسبب في تراكات كبيرة للمياه بالشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية المحيطة بالميدان وارتفع منسوب المياه ببعض المناطق إلى 10 سم تقريبا.

ومن جانبها قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج بالدفع بعدد من سيارات الشفط الخاصة بالمياه ومن جانبها قامت الجهات المختصة بتحويل المسار المرورى للسيارات بالميدان تمهيدا لأعمال السيطرة على مكان الإنفجار لخط المياه.

يذكر أن الميدان يشهدا حاليا بداية الأعمال الإنشائية الخاصة بكويرى الثقافة العلوى والذى يخدم الحركة المرورية ويمنع التكدس عقب الإنتهاء منه.  

إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (1)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة 
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (2)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (3)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة 
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (4)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج 
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (5)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج 
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (6)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (6)

 

إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (7)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (7)

 

إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (8)
إنفجار خط مياه رئيسى بميدان الثقافة أكبرميادين محافظة سوهاج (8)

 

 


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