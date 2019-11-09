إعلامى سعودى: العدوان التركى على سوريا دق آخر مسمار فى نعش أردوغان

كتب أحمد عرفة

أكد يحيى الشبرقى، الإعلامى السعودى، أن العدوان الذى شنته الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد سوريا هو عدوان فاشل بكل المقاييس رغم الجرائم التى ارتكبها الرئيس التركى وقواته ضد المدنيين السوريين والأطفال.

وقال الإعلامى السعودى، لـ"اليوم السابع"، إن أردوغان بلع الطعم بشنه عدوانا على سوريا ولن يطلع منها بأية فائدة تذكر بل هو قد دق بهذا التصرف العدوانى آخر مسمار في نعشه الذي لن يأتي نهاية العام إلا وهو خارج الحلبة ومطرود من تركيا.

وأشار يحيى الشبرقى، أن سوريا ستعود للحضن العربي من بوابة كل من مصر والمملكة العربية السعودية، وسنشاهد قبل نهاية العام وفداً رفيع المستوى في دمشق.