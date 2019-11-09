إصلاح ماسورة مياه بالدقى وإنشاء وحدة نظافة لرفع كفاءة الخدمة بمحور 26 يوليو

انتهى حى الدقى بالجيزة من إصلاح ماسورة مياه شرب 8 بوصة بشارع مصدق واعاده الشيء لأصله بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على الإنجاز فى العمل.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم اعمال تطوير وتوسعة شارع المنشية، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمتابعة اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم، كما تم استكمال أعمال الدهانات بطريق طراد النيل بقرية سقيل وكذلك تجريد طريق طراد النيل ضمن الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بوحدة برطس، بمركز منشأة القناطر.

وبناء على توجيهات محافظ الجيزة لـ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن رفع كفاءة نظافة محور 26 يوليو، من خلال انشاء ادارة نظافة جديدة للمحور تابعة للقطاع الشمالى مكون من عمال نظافة بزى موحد لنظافة المحور وسيارات نصف نقل وسيارة كنس إلى وذلك لرفع كفاءة النظافة اليومية بطول محور 26 يوليو.