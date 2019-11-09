سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طفل صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم فى بنى سويف

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:47 ص
إصابة طفل صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف ــ هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب طفل اليوم السبت، صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام قرية على حمودة بمحافظة بنى سويف.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام قرية على حمودة تابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس مدير عام المستشفى الطفل المنسى مبارك كامل 5 سنوات مقيم قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف مصاب باشتباه نز يف بالمخ، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
 

بنى سويف

صحة بنى سويف

حادث تصادم

مستشفى بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخى ينتظر ليستر سيتى ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

محيى الدين سعيد يكتب: هل‭ ‬الفضاء‭ ‬السياسى‭ ‬مغلق‭ ‬أمام‭ ‬الأحزاب ؟ 104‭‬ أحزاب‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬"ضجيج‭ ‬بلا‭ ‬طحن‮" ‬‭‬وتفتقد‭ ‬للتأثير‭ ‬فى ‬الشارع .. الأحزاب‭ ‬التاريخية‭ ‬اختفت‭ ‬بعد‭‬2011

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

ريال مدريد يبحث عن الفوز السابع فى الدوري الاسباني ضد ايبار

ريال مدريد يبحث عن الفوز السابع فى الدوري الاسباني ضد ايبار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة