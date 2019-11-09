إصابة طفل صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم فى بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

أصيب طفل اليوم السبت، صدمته سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام قرية على حمودة بمحافظة بنى سويف.

وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام قرية على حمودة تابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس مدير عام المستشفى الطفل المنسى مبارك كامل 5 سنوات مقيم قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف مصاب باشتباه نز يف بالمخ، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.