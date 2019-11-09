إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز ايتاى البارود بالبحيرة .

كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى دائرة مركز إيتاى بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى إيتاى البارود لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ي.كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.