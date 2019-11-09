إصابة شاب بكسور وكدمات إثر سقوطه من الطابق الثالث فى الغربية

أصيب شاب بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد اليوم السبت، وذلك إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بعقار بقرية البندرة التابعة لمدينة السنطة فى محافظة الغربية .

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص يدعى "محمود.أ" من أعلى عقار بقرية البندرة بمدينة السنطة مما اسفر الحادث عن إصابته بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء الجسد، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.