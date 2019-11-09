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إحباط تهريب 97 ألف طلقة خرسانية داخل شحنة جرارات من إيطاليا عبر ميناء دمياط

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:10 م
إحباط تهريب 97 ألف طلقة خرسانية داخل شحنة جرارات من إيطاليا عبر ميناء دمياط طلقات المسدس الخرسانية أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء دمياط من إحباط تهريب 97 ألف طلقة خرسانية تهريب داخل حاوية مشمولها جرارات زراعية قادمة من إيطاليا عبر ميناء دمياط.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تبين أنها مستوردة لصالح إحدى الشركات ومقرها الدقهلية، وغير واردة بالمستندات والمحظور استيرادها، واتخذت الإجراءات القانونية وتم إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة وتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

يذكر أن طلقات المسدس الخرسانية تستخدم فى تثبيت كانات المبانى فى العنصر الخرسانى وأيضا لتثبيت شبك التليس وتحتاج موافقة الأجهزة الأمنية لدخول البلاد.


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