إحباط تهريب شحنة ذرة فاسدة بقيمة 4 ملايين دولار بميناء دمياط

كتب ــ محمود عبد الراضى

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 43 ألف طن ذرة صفراء غير صالحة للاستخدام بميناء دمياط البحرى والقادمة من إحدى الدول الأجنبية قبل طرحها بالأسواق، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما مكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عبر المنافذ الجمركية لإحباط أى محاولات تضر بالأمن الاقتصادى للبلاد .

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانى قيام إحدى شركات التجارة والتوريدات ومقرها محافظة الجيزة ، باستيراد رسالة مشمولها (ذرة صفراء) بوزن (43,152,774 طن) من إحدى الدول الأجنبية مُخزنة بمخزن الشركة المشار إليها بمنطقة الصوامع بالميناء استعداداً لطرحها بالأسواق المحلية، ووجود حشرات وفطريات بداخلها مما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة مكون من (أمن الموانئ – الجمرك – الحجر الزراعى – الرقابة على الصادرات والواردات ) لفحص مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن وجود كمية بوزن (19,960,740) ألف طن – بها إصابات بالعفن وتكتلات متحجرة ووجود حشرات حية نتيجة سوء التخزين مما يشكل خطراً على الصحة العامة بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة الشحنة الفاسدة بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.