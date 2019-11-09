إحالة عاطل للمحاكمة لانتحاله صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين فى المقطم

كتب ــ سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة عاطل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، لسرقة المواطنين بدائرة قسم المقطم .

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم تلاحظ لهم وجود شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة، وبحوزته "طبنجة" صوت، بالاقتراب منه استقل سيارة ملاكي فاميه، ولاذ بالفرار، وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته.

وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم اقتياده لقسم الشرطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.