إحالة سائق للمحاكمة بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بسرقة بطاريات 16 سيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط بوحدة مباحث قسم مدينة نصر، ضبط "ي. ع. ا" 27 سنة سائق أثناء استقلاله السيارة ملكه رقم أ أ ج 7261 بيضاء اللون " بدون لوحات معدنية "، بحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" و2 مفتاح، مفك".

وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم " س ن أ 728 بأسلوب " الضغط على الكابود " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجنى تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

واعترف المتهم بارتكاب 14 حادث سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيء النية"، "عبد الرحيم. ا. 28 عامل لحام بمحل كاوتش كائن بشارع ترعة الجبل دائرة قسم شرطة الزيتون ومقيم شارع وابور المياه بذات الدائرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتحررت ملاحق محاضر للمحاضر الأصلية.