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أمين الشرطة المصاب خلال نجدة قطة: مهمتنا إنقاذ أى روح حتى لو كلفتنا حياتنا

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:17 م
أمين الشرطة المصاب خلال نجدة قطة: مهمتنا إنقاذ أى روح حتى لو كلفتنا حياتنا الحماية المدينة خلال إنقاذ قطة
الشرقية - إيمان مهنى

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"إحنا بنتعامل مع أي بلاغ إنقاذ بجدية، ومهمتنا  إنقاذ الأرواح  حتي لو كلفتنا حياتنا في سبيل إنقاذ قطة " ، هكذا روي سامي سعيد أمين شرطة بقطاع الحماية  المدينة بالشرقية ، لـ "اليوم السابع" ، تفاصيل إصابته بكسور أثناء إنقاذه قطة محاصرة بأحد الطوابق العليا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق.

البداية بإبلاغ الأهالى، عن تعلق قطة أعلى حائط منزل مجهور، وإطلاقها أصوت استغاثات لإنقاذها .

ويقول الأمين المصاب ، لـ"اليوم السابع": خرجنا مأمورية  بمعدات الدفاع المدني، وحددنا مكان القطة الذي يعلو ما يقرب من 14 مترا، وبالفعل تم الاستعانة بونش إنقاذ وبادرت بالصعود وبالفعل تم إنقاذ القطة ، أثناء النزول اختل توزاني وسقطت على الأرض، و نقلت إلي المستشفي الجامعي ومنها إلى أخرى خاصة، حيث تبين إصابتى بكسر مضعف فى الكاحل و خلع في الكتف .

كان تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى لشرطة النجدة بوجود قطة محاصرة بأحد الطوابق العليا المهجورة من السكان بمدينة الزقازيق، وتوجهت قوة من الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، وتمكنت القوة من إنقاذ القطة،  وتعرض أمين الشرطة لإصابات .

الحماية المدينة خلال انقاذ قطة (1)
الحماية المدينة خلال إنقاذ قطة
الحماية المدينة خلال انقاذ قطة (2)
الحماية المدينة خلال انقاذ قطة 
الحماية المدينة خلال انقاذ قطة (3)
الحماية المدينة خلال إنقاذ قطة 
الحماية المدينة خلال انقاذ قطة (4)
الحماية المدينة خلال إنقاذ قطة 
الحماية المدينة خلال انقاذ قطة (5)
الحماية المدينة خلال إنقاذ قطة 

 


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اخبار الشرقية

الحماية المدينة بالشرقية

اصابة آمين شرطة خلال إنقاذ قطة

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امين شرطة

انقاذ قطة

الزقازيق

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