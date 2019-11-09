أمن الجيزة يضبط مشتبها بهم ويزيل إشغالات بالمنطقة الأثرية فى الهرم

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 9 مشتبهين بهم وبائعين متجولين، و2 خيالة وجمال، لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت الحملة التى شارك بها ضباط شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة 73 حالة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة جائلين، وإعلانات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.