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أمن الجيزة يضبط مشتبها بهم ويزيل إشغالات بالمنطقة الأثرية فى الهرم

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:55 ص
أمن الجيزة يضبط مشتبها بهم ويزيل إشغالات بالمنطقة الأثرية فى الهرم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم.

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 9 مشتبهين بهم وبائعين متجولين، و2 خيالة وجمال، لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت الحملة التى شارك بها ضباط شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة 73 حالة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة جائلين، وإعلانات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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أمن الجيزة

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