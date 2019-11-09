سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أساقفة فرنسيون يوافقون على تعويض مالى لضحايا الاعتداءات الجنسية فى الكنيسة

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:38 م
أساقفة فرنسيون يوافقون على تعويض مالى لضحايا الاعتداءات الجنسية فى الكنيسة أساقفة
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت اليوم مجموعة من الأساقفة الفرنسيين بالموافقة على خطة لتقديم تعويضات مالية لضحايا الحوادث الجنسية التى تقع داخل جدران الكنائس، وذلك بعد سنوات من الجدل لمحاولة وقف هذه الظاهرة.

ووافق 120 أسقفا في اجتماعهم الذي يعقد كل عامين، على إنشاء صندوق لضحايا الكنيسة.

ومن جانبه قال رئيس أساقفة رانس، إريك دي مولان بوفورت، إن التعويضات ستكون بمثابة اعتراف بـ "الصمت أو الإهمال أو اللامبالاة أو عدم رد الفعل أو القرارات السيئة"، التي يواجهها ضحايا القساوسة.

وذكر أيضا أن الأساقفة لم يقرروا، حتى الآن، حجم التعويضات أو كيفية الحصول على أموال لتسديدها.

ومن المنتظر أن يدرس الأساقفة خطة أكثر تفصيلا في اجتماعهم القادم المزمع عقده في إبريل.

وستطلق الكنيسة مناشدة لجمع التبرعات لسداد ما عليها.

 


فرنسا

الاساقفة فى فرنسا

التحرش فى الكنيسة

ضحايا التحرش بالكنيسة

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة