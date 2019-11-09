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أرقام مرتبطة بإعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح" بعد حكم المشدد

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:56 م
أرقام مرتبطة بإعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح" بعد حكم المشدد محكمة - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين  بـ"أحداث اقتحام قسم أطفيح"، بعد حكم المشدد للمتهمين وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالدعوى منها.

1 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الذين بعاد محاكمتهم فى الدعوى.

2 ـ الرقم "2"، ويشير لرقم الدائرة الثانية إرهاب التى نظرت الدعوى برئاسة المستشار معتز خفاجى.

3 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 15 سنة وهو المتهم عيد كريم.

4 ـ الرقم "2" مكرر، ويشير للمتهمين الصادر بحقهما حكما بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


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