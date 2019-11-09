سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أثار الإسكندرية: تحديد الحرم الأثرى لكنيسة "السوانى البحرية" للحفاظ عليها

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:57 م
أثار الإسكندرية: تحديد الحرم الأثرى لكنيسة "السوانى البحرية" للحفاظ عليها الموقع الأثرى لـ"كنيسة السوانى البحرية"
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالى للآثار الإسلامية و القبطية و اليهودية، عن تحديد حرم الموقع الأثرى لـ"كنيسة السوانى البحرية" و المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار مطروح.

و أشار بيان صادر اليوم من منطقة أثار الاسكندرية إلى أن وزير الآثار قد أصدر  القرار رقم 316 لسنة 2019  والخاص بتحديد حرم كنيسة السوانى البحرية بمحافظة مطروح.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، فى تصريحات صحفية له اليوم أن قرار تحديد حرم الموقع الاثرى يمثل خط دفاع حول الأثر من أى تعدى وحماية للموقع وأوضح أن كنيسة السوانى البحرية مسجلة فى عداد الاثار الإسلامية والقبطية بمنطقة اثار مطروح بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  165  لسنة  2013 .

واشار إلى أن الكنيسة هى تعد أحد كنيستين مسجلين بمحافظة مطروح وترجع تاريخ الكنيسه إلى القرن السادس الميلادى، و قد أنشأها بعض الرهبان الفارين أثناء فترة الاضطهاد الدينى، و يتكون الموقع الأثرى إلى بقايا الكنيسة مستطيلة الشكل و بها 3 حجرات على الترتيب من الشرق الى الغرب و يقع فى الشمال الشرقى للكنيسة محجر صغير للحجر الجيرى المبنى منع الموقع.

 

 


الاسكندرية

اثار الاسكندرية

اثار مطروح

كنيسة أثرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة