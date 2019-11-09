أثار الإسكندرية: تحديد الحرم الأثرى لكنيسة "السوانى البحرية" للحفاظ عليها

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت منطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالى للآثار الإسلامية و القبطية و اليهودية، عن تحديد حرم الموقع الأثرى لـ"كنيسة السوانى البحرية" و المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار مطروح.

و أشار بيان صادر اليوم من منطقة أثار الاسكندرية إلى أن وزير الآثار قد أصدر القرار رقم 316 لسنة 2019 والخاص بتحديد حرم كنيسة السوانى البحرية بمحافظة مطروح.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، فى تصريحات صحفية له اليوم أن قرار تحديد حرم الموقع الاثرى يمثل خط دفاع حول الأثر من أى تعدى وحماية للموقع وأوضح أن كنيسة السوانى البحرية مسجلة فى عداد الاثار الإسلامية والقبطية بمنطقة اثار مطروح بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2013 .

واشار إلى أن الكنيسة هى تعد أحد كنيستين مسجلين بمحافظة مطروح وترجع تاريخ الكنيسه إلى القرن السادس الميلادى، و قد أنشأها بعض الرهبان الفارين أثناء فترة الاضطهاد الدينى، و يتكون الموقع الأثرى إلى بقايا الكنيسة مستطيلة الشكل و بها 3 حجرات على الترتيب من الشرق الى الغرب و يقع فى الشمال الشرقى للكنيسة محجر صغير للحجر الجيرى المبنى منع الموقع.