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"أبناء القنصل" يمنحون المواطنين شهادات جامعية مضروبة مقابل 10 آلاف جنيه

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:14 ص
"أبناء القنصل" يمنحون المواطنين شهادات جامعية مضروبة مقابل 10 آلاف جنيه المتهمان وبحوزتهم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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لجأ شخصان لحيلة لماكرة لجمع الأموال، حيث احترفا تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وتبارى عليهما الزبائن للحصول على أوراق "مضروبة" وتقديمها للجهات المعنية على أنها حقيقية.

المتهمان اللذان لقبا أنفسهما بـ"ابن القنصل" على غرار الفنان الراحل "خالد صالح" فى فيلمه الشهير "ابن القنصل"، برعا فى تزوير الشهادات الجامعية، حيث بات المواطن يستطيع الحصول على شهادة جامعية بمبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، دون أن يكبد نفسه عناء الدراسة والإرهاق والمصاريف.

الأشخاص غير الحاصلون على مؤهلات عليا وجدوا ضالتهم فى "أبناء القنصل" الذين عرضوا على زبائنهم تزوير شهادات جامعية لإثباتها فى بطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة.

أحلام المواطنون الطامحون فى إثبات حصولهم على مؤهلات جامعية بهدف التفاخر الاجتماعى أو استخدامها لأغراض أخرى تبخرت أمام اليقظة الأمنية، خاصة من ضباط الأحوال المدنية الذين كشفوا زيف الشهادات، وضبطوا أصحابها فاعترفوا بجريمتهم وأرشدوا عن "أبناء القنصل" ليسقطان فى قبضة رجال الشرطة، وبحوزتهما "شهادات مضروبة" وعدداً من الأختام، التى كانت تستخدم فى عمليات التزوير.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام شخصين لديهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بالإسكندرية وكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تزوير الأختام والمحررات الرسمية واصطناع مؤهلات دراسية جامعية، واستقطاب راغبى الحصول على تلك المؤهلات لاستخراج بطاقات رقم قومى مُثبت بها المؤهلات المزورة نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين بمنزل أحدهما فى منطقة الرمل بالإسكندرية، وعثر بحوزتهما على "14 خاتم شعار الجمهورية "مزورين" تقرأ بصمتهم لبعض الجهات الحكومية - طابعة ليزر ألوان - جهاز ماسح ضوئى - 2 جهاز كمبيوتر - كمية من الأدوات والمستندات والاستمارات المستخدمة فى عملية التزوير - مبلغ مالى"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.


تزوير الشهادات الجامعيه

ابناء القنصل

مديريه امن الاسكندريه

اخبار الحوادث

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