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CNN: الديمقراطى مايكل بلومبرج يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية خلال أيام

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:02 ص
CNN: الديمقراطى مايكل بلومبرج يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية خلال أيام مايكل بلومبرج

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أعلن المتحدث الرسمي باسم مايكل بلومبرج لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ، بعد أن كان إعلانه السابق في مارس الماضي عدم ترشحه.
 
وقال المتحدث باسم بلومبرج، إن المرشح المحتمل سيقدم الأوراق اللازمة للاقتراع في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين عن ولاية ألاباما هذا الأسبوع .
 
وأضاف المتحدث أنه على الرغم من التحضير لتقديم الأوراق اللازمة في ولاية ألاباما، إلا أن بلومبرج لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأنه.
 
وفقا للتقرير يأتي دخول بلومبرج المحتمل في الوقت الذي تكافح فيه حملة نائب الرئيس السابق جو بايدن للخروج من الجانب الديمقراطي ، والسناتور إليزابيث وارين من ماساتشوستس ، وهي مشرعة ليبرالية انتقدت المليارديرات مثل بلومبرج ، في الحملة الانتخابية الديمقراطية الأولية. ومن المؤكد أن محاولة بلومبرج المؤكدة ستهز العملية الديمقراطية بشكل كبير.
 
 

مايكل بلومبرج

الانتخابات الامريكية 2020

انتخابات الرئاسة الامريكية

دونالد ترامب

جو بايدن

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